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11.01.2024

Прокуратура добилась выплаты сотрудникам свердловской АНО долгов по зарплатам на 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. По требованию прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга автономная некоммерческая организация (АНО) «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» погасила задолженности по зарплатам перед сотрудниками на общую сумму более 4,2 млн руб.

«В данной организации за период с октября по декабрь 2023 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 24 работниками на общую сумму более 4,2 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Директору АНО было вынесено представление об устранении нарушений, в результате зарплатные задолженности были погашены. Начальник отдела документарного обеспечения и взаимодействия с органами власти получил замечание.

АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» была создана на базе управляющей компании ТРК «Гора Белая» осенью 2021 года. Учредителем организации является Свердловская область.
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