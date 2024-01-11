Прокуратура добилась выплаты сотрудникам свердловской АНО долгов по зарплатам на 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. В Пышминском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по ...24.02.2022 После вмешательства прокуратуры перед работниками МУПа «Тавдинские инженерные системы» погашены долги по зарплате в размере 4,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2022. В ходе проверки исполнения МУП «Тавдинские инженерные системы» законодательства в сфере ...10.01.2019 «Уральская энергетическая строительная компания» не выплачивала своим сотрудникам зарплату в сумме 57,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры «Уральская энергетическая ...18.10.2018 В Тавде МУП «Инженерные системы» задолжало сотрудникам зарплату на сумму 7,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. В Тавде выявлена задолженность по зарплате перед сотрудниками МУП «Тавдинские ...18.08.2017 Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками «Инженерного центра энергетики Урала»
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками ОАО ...