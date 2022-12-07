«Туристическая деревня» за 72 миллиона оказалась PR-трюком

Одна из задач, которые поставили перед собой власти Свердловской области, — развитие въездного туризма. В том числе регион готов поддерживать отрасль с точки зрения продвижения и финансов. Регулярно появляются новости о том, что тот или иной проект будет реализован при участии бюджетных средств. Однако иногда информация о таких объектах оказывается, мягко говоря, не соответствующей действительности, а сами они — реализованными в основном на бумаге.



Одна из таких новостей попала в повестку в конце марта — ряд местных и федеральных СМИ написали, что под Екатеринбургом строится туристическая деревня. Журналистов и чиновников пригласили ознакомиться с первыми гостевыми домами, а в дальнейшем обещали, что проект разрастется до полноценной деревни стоимостью 72 млн руб.



Но уже через месяц выяснилось, что «туристическая деревня за 72 миллиона» — не более чем PR-трюк от одного из сотрудников автономной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области». Что интересно — рассказал об этом Владислав Бородин — специалист, ответственный за распространение новости. Колонка о кейсе продвижения туристических проектов, озаглавленная «Инфоповод из коммерческой новости на 35 СМИ. Как продвинуть открытие туристической деревни», появилась в журнале о PR Mediabitch.



Владислав Бородин рассказал, что изначально к нему обратились с просьбой продвинуть в СМИ открытие двух гостевых домиков в тематическом центре «Парк сказов». Для этого он составил два пресс-релиза: «кричащий» для массовых СМИ, где описывались все преимущества отдыха в этом месте, и более «сухой» для деловых изданий, где рассказывалось об объемах инвестиций, сроках окупаемости и ценах. Автор признается, что второй пресс-релиз носил кодовое название «За 72 миллиона рублей на Урале построят туристическую деревню».



В результате информацию в релизе можно расценить так, что деньги уже доведены в полном объеме — осталось только реализовать проект. Но из колонки Бородина следует, что сумма в 72 млн руб. была указана ради заголовков и привлечения внимания журналистов. На момент рассылки пресс-релизов инвестиции в данном объеме отсутствовали, нет их и до сих пор. Реальные вложения государства в проект составили только 6 млн руб. Но автор новости не считает свою работу дезинформацией.



«Когда я уточнял про 72 млн руб. — это протяженное. Протяженный проект сам по себе во времени. Что-то они будут также на свои деньги и создавать. Что-то будут на средства грантов, субсидии привлекать. Ну и также — я про это не писал — там была речь про то, что они планируют привлекать именно предпринимателей-инвесторов на этот проект», — рассказал В. Бородин УрБК.



Владельцам объекта был задан вопрос, существуют ли вообще эти деньги, или же это просто расчет, во сколько примерно может обойтись реализация всей задумки.



«Это ориентировочная стоимость строительства всей деревни, составленная из расчета на то, что стоимость одного дома выходит порядка 6 млн руб.», — сказала сооснователь и директор «Парка сказов» Алиса Ларионова.



А. Ларионова объяснила, что сейчас у них готовы только два гостевых дома. Каждый построен за 6 млн руб., из которых половина — средства гранта, половина — деньги «Парка сказов». Еще один строится за счет средств инвесторов и будет готов осенью. В планах создать деревню на 12-13 таких домов. Но реальных инвестиций для строительства пока нет, 72 млн руб. они не получали.



Интересно, что В. Бородин не считает, что его пресс-релиз ввел читателей в заблуждение.



«Это предварительная сумма, которая очень близка к реальности. Если ничего опять не случится — никакого кризиса, катастрофы, локдауна — то она плюс-минус будет 72 млн руб.», — утверждает В. Бородин.



Но на вопрос о том, когда деньги на реализацию проекта будут доведены, В. Бородин ответить не смог.



Еще одна странность кроется в сроках реализации проекта. Некоторые СМИ писали, что туристическая деревня появится к 2024 году. Например, один из заголовков так и выглядел: «В «Парке сказов» к 2024 году построят туристическую деревню за 72 млн рублей». Но сейчас есть только два готовых дома, а третий появится осенью. А. Ларионова сказала, что имелось в виду не «к 2024 году», а «до конца 2024 года». И она выразила уверенность, что в такие сроки планы выполнимы.



Любопытно, что В. Бородин — сотрудник автономной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области». Это структура, созданная по инициативе властей региона, а в ее наблюдательный совет входят представители областного правительства. Создавшуюся ситуацию можно оценить неоднозначно: сотрудник государственного ведомства оказывает услуги в коммерческом проекте, применяет для этого PR-трюк, а затем сам раскрывает его в авторском материале для профессионального PR-издания. После таких материалов вопросы неизбежно возникают и к информации о реализации других проектов Управления, таких как «Гора Белая» или Сысертский туристический кластер.



Последствия для турбизнеса тоже неоднозначны. Например, «Парк сказов» ищет инвесторов для строительства следующих домов. Но из мартовских новостей можно сделать вывод, что проект уже реализуется, а финансирование доведено. Из-за этого потенциальные инвесторы не будут сами предлагать вложиться в парк, а те, к кому обратятся с таким предложением владельцы деревни, могут оказаться в недоумении: почему им предлагают инвестировать, если реализация уже идет.



Изображение создано с помощью нейросети Midjourney