Туристический кластер «без ручки»

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Проект «Гора Белая», который еще недавно позиционировался как двигатель регионального внутреннего туризма, не первый год продолжает развиваться в основном на бумаге. За последние пять лет он породил массу презентаций, проектов развития и перспективных планов освоения новых территорий, но на самом курорте и в его окрестностях никаких изменений практически не заметно. Причина очевидна — на его реализацию в областной казне просто нет денег. Частные инвесторы к проекту относятся настороженно: без госинвестиций в инфраструктуру проект представляется трудновыполнимым, а затягивание сроков реализации заставляет отодвигать собственные планы.Между тем еще пять лет назад «Гора Белая» казалась драйвером всей туристической отрасли Урала и самым привлекательным объектом Свердловской области.«Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» сегодня — это территория размером с Люксембург: несколько тысяч квадратных километров, 16 населенных пунктов на границе двух муниципальных образований, Висимский природный биосферный заповедник федерального значения. Проект громадный», — рассказывал генеральный директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» Леонид Гункевич.Помимо одноименного горнолыжного курорта, проект включает в себя еще целый ряд направлений, в том числе создание туристической инфраструктуры для обеспечения сплавов по реке Чусовой, поддержание Черноисточинского, Висимо-Уткинского и Висимо-Шайтанского заводов, строительство в Висиме исторического шоу-парка горнозаводской цивилизации с костюмированной шоу-программой для привлечения туристов. Уже в 2021 году в кластер включили и Сысертский туристический узел, который подразумевал создание в пригороде Екатеринбурга зоопарка, большого числа пеших и конных туристических маршрутов и серьезной структуры индустрии гостеприимства.При этом проект задумывался как инфраструктурный: оператор должен был создать точки притяжения туристов и площадки для малого и среднего бизнеса, которые бы обслуживали поток отдыхающих. Концепция предполагает, что основная инфраструктура создается за счет средств бюджета Свердловской области, а все поддерживающие и обслуживающие сервисы (от гостиниц до организации экскурсий и питания) выстраиваются частным бизнесом.Проект не раз участвовал в различных выставках и конкурсах, где уверенно получал призы и высокие оценки жури. Вот только реальных работ по созданию самой инфраструктуры не наблюдается. Все до сих пор находится на стадии проектирования, подвижки есть только по Чусовой, где частный инвестор начал строительство первых лагерей отдыха.Причины очевидны: на проект нет денег. Первоначально инвестиции со стороны государства оценивались в сумму от 5 до 10 млрд руб., из которых в год необходимо выделять 1,3-1,5 млрд руб. В 2021 году вместо запрашиваемых сумм кластер получил менее 10%.В 2022 году было выделено 83 млн руб. вместо запрошенных 1,3 млрд руб. В 2023 году требовалось 1,5 млрд руб. Согласно материалам СМИ, ссылающимся на Леонида Гункевича, кластеру выделили 122 млн руб., из которых получен был только 61 млн руб.Несмотря на продуманную концепцию, красивые презентации и разработанную инвестиционною программу, реализация проекта на практике фактически заморожена, и перспективы его перехода из виртуального состояния в материальное уменьшаются с принятием каждого нового бюджета Свердловской области.Что касается потенциальных инвесторов, то у них, похоже, заканчивается терпение. Проект затягивается на пять лет, а строительство, которое должно было стартовать в 2020 году, не начнется и в 2024 году. Более того, в новом бюджете не запланировано средств даже на проектирование будущих работ, а это значит, что не стоит их ожидать и в 2025 году. Каким бы привлекательным кластер ни казался в начале своей реализации, теперь риски долгостроя становятся очевидными для всех участников.В итоге «Гора Белая» превратилась для области в «чемодан без ручки», который и нести тяжело, и бросить жалко. С одной стороны, очевидно, что в существующих условиях у области есть более насущные нужды, на которые можно потратить от 5 до 10 млрд руб. И даже если сейчас эти деньги неожиданно найдутся, далеко не факт, что ранее озвученные планы на них можно будет реализовать. Достаточно сказать, что западные санкции серьезно усложнили и удорожили поставку в Россию горнолыжного оборудования необходимого уровня. В то же время проект продолжает тянуть из бюджета десятки миллионов рублей, которые тратятся на зарплату сотрудников, аренду офисов в Ельцин-центре, оплату автотранспорта и прочие расходы, которые несет аппарат кластера, даже если не производит никакой видимой работы.С другой стороны, просто закрыть проект тоже сложно: в его активе наработки, презентации и выигранные конкурсы, а также большая юридическая работа по переводу земель различного подчинения в собственность Свердловской области. Также жаль и тех сотен миллионов рублей, которые уже были потрачены на его работу за последние годы.В результате АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» продолжает существовать в некотором промежуточном состоянии: на «голодном пайке», с огромными планами, но без каких-либо перспектив по их реализации. Сколько кластер сможет находиться в таком состоянии, не известно. Но специалисты не исключают, что если снизить затраты на аренду и сократить штат — то практически неограниченно долго.