В 2024 году 15 свердловских муниципалитетов получат 2,2 млрд рублей субсидий на дорожные работы

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из ...02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...15.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн рублей на строительство дорог в городах региона
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн ...21.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение 250 млн рублей на ремонт муниципальных дорог
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области выделило 250 млн руб. на проведение ремонта ...18.09.2015 Свердловский Минфин в 5 раз снизил сумму заявок муниципалитетов на субсидии
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2015. Свердловские муниципалитеты получат в 2016 году в качестве субсидий 4,2 млрд руб., ...