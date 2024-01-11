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11.01.2024

В 2024 году 15 свердловских муниципалитетов получат 2,2 млрд рублей субсидий на дорожные работы

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал правительству региона поручение направить муниципалитетам 2,2 млрд руб. на строительство и ремонт дорог в 2024 году. 11 января было принято соответствующее постановление, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

К примеру, Серовский городской округ получит 377,9 млн руб. На эти деньги планируется провести реконструкции и капитальные ремонты трех улиц вокруг новой школы в Серове. В Верхотурье по просьбе монахинь Ново-Тихвинского женского монастыря власти планируют отремонтировать мост через реку Тура в селе Меркушино (популярное туристическое место).

Кроме того, бюджетные субсидии на дорожные работы получат Артемовский, Белоярский, Горноуральский, Красноуфимский, Березовский и Сысертский городские округа, а также Алапаевск, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Каменск-Уральский, Качканар, Первоуральск и Новоуральск.
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