Суд закрыл екатеринбургское арт-кафе FEST 12 на 45 суток после заражения посетителей кишечной инфекцией

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность кафе «Своя ...13.09.2012 Приостановлена деятельность кафе «Мак Пик»
Деятельность кафе «Мак Пик», расположенного в Екатеринбурге по адресу ул. Шварца, 17 (в ТГ «Дирижабль») приостановлена ...13.09.2012 Роспотребнадзор приостановил деятельность кафе «Мак Пик» в ТГ «Дирижабль»
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2012. Деятельность кафе «Мак Пик», расположенного в Екатеринбурге по адресу ул. Шварца, 17 (в ...10.08.2012 Роспотребнадзор закрыл кафе «Пицца Мия»
Деятельность кафе Pizza Mia, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 149 — ТРЦ «Мегаполис» (ООО ...10.08.2012 Деятельность кафе Pizza Mia в ТРЦ «Мегаполис» приостановлена на 90 суток
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2012. Деятельность кафе Pizza Mia, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, ...