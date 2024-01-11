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11.01.2024

Суд закрыл екатеринбургское арт-кафе FEST 12 на 45 суток после заражения посетителей кишечной инфекцией

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил работу арт-кафе FEST 12, которое располагается по адресу ул. Фестивальная, 12, на 45 суток. Причиной стало эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В конце декабря 2023 года несколько клиентов кафе заболели норовирусом (острая кишечная инфекция). Лабораторные исследования показали, что персонал кафе заражен этим же вирусом.

Расследование Роспотребнадзора выявило многочисленные санитарные нарушения. 26 декабря кафе было закрыто до решения суда. Суд поддержал требование надзорного органа. Деятельность заведения приостановлена на 45 суток начиная с 26 декабря 2023 года. Владельца обязали устранить нарушения.
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