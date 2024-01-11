Квартальные инспекторы в Екатеринбурге получат новые полномочия

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2015. В 2014 году квартальные инспекторы выявили в Екатеринбурге 5 тыс. 680 нарушений, что ...20.06.2014 В Екатеринбурге квартальные инспекторы пресекли 26 тыс. административных правонарушений
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2014. Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара ...29.01.2014 За 9 месяцев 2013 года квартальные Екатеринбурга выдали более 26 тыс. предписаний
С апреля по декабрь 2013 года инспекторы МКУ «Служба заказчика района» выдали 26 475 предписаний об устранении ...29.01.2014 За 9 месяцев 2013 года квартальные Екатеринбурга выдали более 26 тыс. предписаний
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2014. С апреля по декабрь 2013 года инспекторы МКУ «Служба заказчика района» выдали 26 475 ...27.06.2012 В Екатеринбурге создан институт квартальных специалистов для контроля за соблюдением Правил землепользования
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2012. В Екатеринбурге создан институт квартальных специалистов. Их главной функцией станет ...