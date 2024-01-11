Квартальные инспекторы в Екатеринбурге получат новые полномочия

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Квартальные инспекторы в Екатеринбурге получат новые полномочия для работы в сфере благоустройства. Новый порядок деятельности при осуществлении контроля в сфере благоустройства и получение ими новых полномочий утвердил глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Отметим, что до настоящего момента в Екатеринбурге работали более 130 квартальных инспекторов. Однако поскольку они не обладали полномочиями муниципального служащего, то не могли составлять протоколы и оперативно воздействовать на нарушителей. Теперь квартальные войдут в структурные подразделения территориальных органов, которые будут сформированы в каждом районе города. На муниципальную службу будут наняты 24 инспектора — по три специалиста в каждом районе. Оставшаяся часть квартальных сохранит свой статус.



Получив новые полномочия, квартальные смогут при обнаружении нарушения благоустройства производить его фиксацию и выдавать нарушителю предписание. Если же в требуемый срок нарушение не исправлено — составлять протокол за неисполнение требования и передавать материалы в суд. Судебная практика позволяет штрафовать нарушителя именно за неисполнение требования уже после истечения срока первого предписания.



Напомним, что служба квартальных инспекторов существует в Екатеринбурге с 2010 года. В их обязанности входит мониторинг соблюдения на закрепленной за каждым специалистом территории требований городских правил благоустройства и действующего законодательства РФ в сфере благоустройства, озеленения и содержания территории, зданий и сооружений. Это касается нарушений в части уборки территорий общего пользования и при вывозе мусора.



Кроме того, актуальными являются проблемы выявления несанкционированной торговли, размещения несогласованных объявлений и граффити, фиксации брошенных автомобилей и безнадзорных животных.