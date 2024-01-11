Администрация Екатеринбурга закупила еще 30 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Екатеринбург прибыла партия закупленных МУП «Гортранс» для нужд общественного ...13.11.2023 На дороги Екатеринбурга в 2024 году выйдут 30 новых автобусов большого класса
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Администрация Екатеринбурга в I квартале 2024 года в рамках казначейского кредита ...20.10.2023 В ближайшие месяцы Екатеринбург приобретет почти 100 автобусов для пассажирских перевозок
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В ближайшие месяцы власти Екатеринбурга закупят для города 95 новых автобусов ...19.09.2023 Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...07.08.2015 В Екатеринбург доставили первые 10 новых низкопольных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2015. В Екатеринбург прибыли первые 10 новых низкопольных автобусов МАЗ 203L65, закупленных в ...