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11.01.2024

Администрация Екатеринбурга закупила еще 30 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В рамках казначейского кредита администрация Екатеринбурга закупила 30 низкопольных автобусов большого класса. Первая партия приобретенных автобусов прибудет в столицу Среднего Урала до конца января текущего года, сообщает пресс-служба администрации города.

«Это современный низкопольный транспорт большого класса, который может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты», — указано в сообщении портала администрации Екатеринбурга.

Новые автобусы будут курсировать по всем городским маршрутам, включая отдаленные территории. Перед Новым годом на маршруты вышли 35 новых автобусов, закупленных в 2023 году.

Напомним, что в прошлом году Екатеринбург уже приобрел партию из 35 автобусов нового поколения «НЕФАЗ» с кондиционерами, обогревателями и мониторами. А всего за три года администрация столицы Среднего Урала закупила 117 новых автобусов. Также в 2023 году было приобретено 50 новых троллейбусов производства завода «Белкоммунмаш».
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