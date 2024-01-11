Администрация Екатеринбурга закупила еще 30 новых автобусов

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УрБК, Екатеринбург, 07.08.2015. В Екатеринбург прибыли первые 10 новых низкопольных автобусов МАЗ 203L65, закупленных в ...