В 2023 году доля запросов россиян на перекредитование снизилась до 4,7%

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Доля имеющих кредиты россиян составляет 46%

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Доля имеющих кредиты россиян составляет 46%

УрБК, Москва, 24.05.2023. В России доля граждан, у которых в семье есть кредиты, выросла до 46%. Для сравнения: в 2009 ...

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УрБК, Москва, 26.04.2023. Доля досрочных погашений среднесрочных микрозаймов в России за I квартал текущего года ...

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В России доля займов на погашение предыдущих долгов составила 6,2%

УрБК, Москва, 17.01.2023. В России за 2022 год доля займов на погашение имеющихся кредитов составила 6,2%. Это ...