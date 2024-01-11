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11.01.2024

В 2023 году доля запросов россиян на перекредитование снизилась до 4,7%

УрБК, Москва, 11.01.2024. В 2023 году до минимальных значений снизился спрос жителей РФ на перекредитование. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Согласно исследованию, уменьшение числа заявок на получение микрозаймов для перекредитования отмечается второй год подряд, а в 2020-2023 годах показатель достиг минимального значения. Так, в 2020 году доля запросов на получение средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов составляла 8,6%, в 2021 — 10,5%, в 2022 — 6,2%, в 2023 — 4,7%.

По мнению аналитиков, в прошлом году россияне продолжили придерживаться сберегательной модели финансового поведения и изначально более рационально подходили к расчету сумм кредитных средств и собственных возможностей по выплате долга.
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