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Вчера, 12:03

В России доля займов на погашение предыдущих долгов составила 6,2%

УрБК, Москва, 17.01.2023. В России за 2022 год доля займов на погашение имеющихся кредитов составила 6,2%. Это минимальный показатель за последние три года, сообщает «Прайм» на основе данных микрофинансовой организации Moneyman.

Согласно исследованию, в 2022 году минимальные значения показателя зафиксированы в марте (4,4%) и октябре (4,6%). При этом в 2020 году минимум составил 6,5%, а в 2021 — 9,5%.

«Подобная динамика во многом обусловлена общим падением объемов кредитования в 2022 году и темпами его восстановления, к уровню 2021 года оно так и не вернулось. Кредиты дорожали на фоне роста ключевой ставки, банки ужесточали скоринг, в совокупности это снизило доступность кредитов для населения», — объясняют аналитики.

Также эксперты отмечают, что в 2022 году граждане лучше были осведомлены о кредитных каникулах, чем в пандемийный 2020 год. Должники активнее пользовались этим инструментом вместо перекредитования.

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