В Свердловской области до 13 января продлили штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Штормовое предупреждение из-за морозов в Свердловской области продлили до 13 января. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



«10-13 января местами в Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении.