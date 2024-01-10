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10.01.2024

В Свердловской области до 13 января продлили штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Штормовое предупреждение из-за морозов в Свердловской области продлили до 13 января. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«10-13 января местами в Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении.
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