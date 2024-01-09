В Свердловской области на 9 и 10 января объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и ...04.12.2023 В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и ...29.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода и грозы. Об ...29.11.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге на 29 и 30 ноября
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Свердловской области 29 и 30 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические ...29.12.2020 Синоптики прогнозируют аномальные холода на Среднем Урале в новогоднюю ночь
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. В Свердловской области, по прогнозам синоптиков, ожидается аномально холодная погода с ...