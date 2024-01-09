В Свердловской области на 9 и 10 января объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



«9-10 января местами в Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении.