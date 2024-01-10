Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил приоритетные направления для соискателей премии имени Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список номинаций для соискателей премии ...06.12.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил направления работ-номинантов на соискание главной премии города в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил приоритетные направления работ-номинантов на ...15.12.2020 В Екатеринбурге определили приоритетные направления премии им. Татищева и де Геннина в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил приоритетные направления премии им. ...11.02.2015 Администрация Екатеринбурга планирует утвердить приоритетные направления работ-номинантов премии Татищева и де Геннина
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2015. Администрация Екатеринбурга готовит постановление об утверждении приоритетных ...19.02.2014 Глава администрации Екатеринбурга утвердил направления работ на соискание премии им. Татищева и де Геннина в 2014 году
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...