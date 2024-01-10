Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил приоритетные направления для соискателей премии имени Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил приоритетные направления работ, выдвигаемых на соискание премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Так, в соответствии с постановлением в перечень вошли следующие номинации: «Экономика и развитие городского хозяйства», «Наука, техника и охрана окружающей среды», «Образование, культура и искусство», «Архитектура и строительство», «Медицина».



Напомним, что памятная медаль и премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина были учреждены в 1998 году. Награда вручается в знак общественного признания профессионального вклада в развитие столицы Урала.