Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по уровню одобрения микрозаймов в 2023 году

УрБК, Челябинск, 09.01.2024. В Челябинской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в 2023 году составил 53,2%. За год этот показатель вырос на 5,4 процентного пункта (в 2022 году — 47,7%), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 10-е место в рейтинге среди 30 российских регионов. Наибольший уровень одобрения по заявкам на предоставление микрозаймов был отмечен в Якутии (58,8%), Москве (56,4%), ХМАО (54,5%), Кемеровской области (54,4%) и Башкортостане (54,4%).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего уровень одобрения по таким заявкам за год вырос в Красноярском крае (плюс 7,7 п. п.), Тюменской (плюс 7,6 п. п.), Оренбургской (плюс 7,5 п. п.), Волгоградской (плюс 7,4 п. п.) и Омской (плюс 7,2 п. п.) областях.