Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по уровню одобрения микрозаймов в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в ...18.10.2021 Южный Урал занял последнее место в рейтинге регионов РФ по размеру выданных в сентябре ипотечных кредитов
УрБК, Челябинск, 18.10.2021. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре этого года ипотечных кредитов ...23.09.2021 Южный Урал занял последнее место в рейтинге регионов РФ по размеру выданных в августе ипотечных кредитов
УрБК, Челябинск, 23.09.2021. В Челябинской области средний размер выданных в августе этого года ипотечных кредитов ...13.08.2021 Средний Урал попал в топ-3 регионов РФ по количеству выданных в июле микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. В Свердловской области в июле текущего года было выдано 83 тыс. 099 микрозаймов, что на ...29.01.2021 На Южном Урале в 2020 году количество выданных микрозаймов снизилось на 5,8%
УрБК, Челябинск, 29.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 575 тыс. 885 микрозаймов, что на 5,8% меньше ...