УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.01.2024

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по уровню одобрения микрозаймов в 2023 году

УрБК, Челябинск, 09.01.2024. В Челябинской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в 2023 году составил 53,2%. За год этот показатель вырос на 5,4 процентного пункта (в 2022 году — 47,7%), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 10-е место в рейтинге среди 30 российских регионов. Наибольший уровень одобрения по заявкам на предоставление микрозаймов был отмечен в Якутии (58,8%), Москве (56,4%), ХМАО (54,5%), Кемеровской области (54,4%) и Башкортостане (54,4%).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего уровень одобрения по таким заявкам за год вырос в Красноярском крае (плюс 7,7 п. п.), Тюменской (плюс 7,6 п. п.), Оренбургской (плюс 7,5 п. п.), Волгоградской (плюс 7,4 п. п.) и Омской (плюс 7,2 п. п.) областях.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.01.2024 В Свердловской области уровень одобрения микрозаймов за год вырос на 6 процентных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в ...

18.10.2021 Южный Урал занял последнее место в рейтинге регионов РФ по размеру выданных в сентябре ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 18.10.2021. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре этого года ипотечных кредитов ...

23.09.2021 Южный Урал занял последнее место в рейтинге регионов РФ по размеру выданных в августе ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 23.09.2021. В Челябинской области средний размер выданных в августе этого года ипотечных кредитов ...

13.08.2021 Средний Урал попал в топ-3 регионов РФ по количеству выданных в июле микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. В Свердловской области в июле текущего года было выдано 83 тыс. 099 микрозаймов, что на ...

29.01.2021 На Южном Урале в 2020 году количество выданных микрозаймов снизилось на 5,8%

УрБК, Челябинск, 29.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 575 тыс. 885 микрозаймов, что на 5,8% меньше ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18