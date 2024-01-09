В Свердловской области уровень одобрения микрозаймов за год вырос на 6 процентных пунктов

УрБК, Челябинск, 20.07.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 913 руб., ...28.06.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в мае микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Свердловской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 8 тыс. 504 ...23.08.2022 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов вырос на 1,2%
УрБК, Челябинск, 23.08.2022. В Челябинской области средний размер выданных в июле 2022 года микрозаймов составил 8 тыс. ...30.11.2021 На Южном Урале средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 7,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.11.2021. В Челябинской области средний размер выданных в октябре 2021 года микрозаймов составил 7 ...28.10.2021 На Южном Урале средний размер выданных в III квартале микрозаймов составил 7,8 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 28.10.2021. В Челябинской области средний размер выданных в III квартале 2021 года микрозаймов ...