УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.01.2024

В Свердловской области уровень одобрения микрозаймов за год вырос на 6 процентных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в 2023 году составил 51,7%. За год этот показатель вырос на 6 процентных пунктов (в 2022 году — 45,7%), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 23-е место в рейтинге среди 30 российских регионов. На первых строчках списка по уровню одобрения по заявкам на предоставление микрозаймов оказались Якутия (58,8%), Москва (56,4%), Ханты-Мансийский автономный округ (54,5%), Кемеровская область (54,4%) и Башкортостан (54,4%).

В целом по стране в прошлом году уровень одобрений по заявкам на предоставление «займов до зарплаты» составил 53,1%. За год этот показатель вырос на 5,7 процентного пункта (в 2022 году — 47,4%),

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после снижения уровня одобрения заявок на микрозаймы в 2021-2022 годах в уходящем году он вернулся к значениям 2018-2020 годов. Главной причиной этого он называет стабилизацию ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.07.2023 На Южном Урале средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8,9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 20.07.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 913 руб., ...

28.06.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в мае микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Свердловской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 8 тыс. 504 ...

23.08.2022 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов вырос на 1,2%

УрБК, Челябинск, 23.08.2022. В Челябинской области средний размер выданных в июле 2022 года микрозаймов составил 8 тыс. ...

30.11.2021 На Южном Урале средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 7,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.11.2021. В Челябинской области средний размер выданных в октябре 2021 года микрозаймов составил 7 ...

28.10.2021 На Южном Урале средний размер выданных в III квартале микрозаймов составил 7,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.10.2021. В Челябинской области средний размер выданных в III квартале 2021 года микрозаймов ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18