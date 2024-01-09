В Свердловской области уровень одобрения микрозаймов за год вырос на 6 процентных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в 2023 году составил 51,7%. За год этот показатель вырос на 6 процентных пунктов (в 2022 году — 45,7%), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 23-е место в рейтинге среди 30 российских регионов. На первых строчках списка по уровню одобрения по заявкам на предоставление микрозаймов оказались Якутия (58,8%), Москва (56,4%), Ханты-Мансийский автономный округ (54,5%), Кемеровская область (54,4%) и Башкортостан (54,4%).



В целом по стране в прошлом году уровень одобрений по заявкам на предоставление «займов до зарплаты» составил 53,1%. За год этот показатель вырос на 5,7 процентного пункта (в 2022 году — 47,4%),



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после снижения уровня одобрения заявок на микрозаймы в 2021-2022 годах в уходящем году он вернулся к значениям 2018-2020 годов. Главной причиной этого он называет стабилизацию ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков.