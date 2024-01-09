Темпы роста микрофинансового рынка в России могут увеличиться на 15-20% в 2024 году

УрБК, Москва, 18.12.2023. Российские микрофинансовые организации (МФО) планируют внедрить новый продукт — кредитные ...24.11.2023 Стоимость аренды офисов в Екатеринбурге может вырасти в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В 2024 и 2025 годах стоимость аренды офисных помещений в Екатеринбурге может вырасти. ...23.11.2023 Рост продаж на авторынке РФ может достигнуть 10% в 2024 году
УрБК, Москва, 23.11.2023. Увеличение объема продаж автомобилей в России в 2024 году может достигнуть 10%. Мнения ...19.09.2023 Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют замедление темпов роста микрофинансового рынка РФ до 5-10%
УрБК, Москва, 19.09.2023. По итогам 2024 года объем рынка микрофинансовых услуг в РФ вырастет на 5-10% по сравнению с ...11.03.2022 Аналитики спрогнозировали 20-процентную инфляцию в России в 2022 году
УрБК, Москва, 11.03.2022. По итогам 2022 года инфляция в РФ составит 20%, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ...