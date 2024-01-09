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09.01.2024

Темпы роста микрофинансового рынка в России могут увеличиться на 15-20% в 2024 году

УрБК, Москва, 09.01.2024. Темпы роста российского рынка микрофинансирования в 2024 году могут повыситься на 15-20%. Такой прогноз дает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на мнения участников рынка.

«В 2024 году, как мы ожидаем, портфель отрасли прирастет на 15-20% благодаря стабильному спросу на займы, усилиям ЦБ по повышению прозрачности рынка МФО, а также частичному перетоку банковских заемщиков и отказников», — цитирует издание гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова. «Коммерсантъ» подчеркнул, что с этим прогнозом согласны и участники рынка, и эксперты.

Общий объем микрофинансовых займов в России по итогам 2023 года может вырасти примерно на 20%, достигнув 440 млрд руб., приводит издание мнение аналитиков «Эксперт РА». Ранее сообщалось, что российские МФО планируют внедрить новый продукт — кредитные линии. Заемщики смогут получить до 50 тыс. руб. на срок от шести месяцев.
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