Российские МФО планируют предложить заемщикам новый вид кредита в 2024 году

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Российские микрофинансовые организации сообщили о росте закрываемых досрочно займов

УрБК, Москва, 03.02.2023. Российские микрофинансовые организации (МФО) сообщили о росте досрочно закрываемых ...

Микрофинансовым организациям могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассы

УрБК, Москва, 12.08.2019. Банк России опубликовал проект указания «О правилах наличных расчетов», вводящий разрешение ...

Более 70% новых клиентов МФО уже имеют кредит в банке

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», большая часть россиян (74%) ...

ОКБ: 74% клиентов МФО обращаются за первым микрозаймом, уже имея кредит в банке

УрБК, Москва, 12.07.2016. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», большая ...

ООО КБ «Кольцо Урала» представило новый потребительский кредит «Гуд бай, кризис!»

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2010. ООО КБ «Кольцо Урала» вывело на рынок новый продукт. С 4 января 2009 года жители шести ...