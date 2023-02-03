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Российские МФО планируют предложить заемщикам новый вид кредита в 2024 году

УрБК, Москва, 18.12.2023. Российские микрофинансовые организации (МФО) планируют внедрить новый продукт — кредитные линии. Заемщики смогут получить до 50 тыс. руб. на срок от шести месяцев, пишет «Коммерсантъ».

«Запустить продукт в том или ином виде планируют в «Займере», Webbankir, Moneyman. Суммы лимитов будут составлять 15-50 тыс. руб., сроки — от полугода. Ставки планируются вдвое ниже, чем по PDL-займам («займы до зарплаты», сейчас 0,8% в день), на уровне installement (среднесрочные займы), то есть будут в диапазоне 6-272%», — пишет «Коммеерсантъ».

Опрошенные изданием участники рынка полагают, что новый продукт займет 5-30% российского рынка среднесрочных займов. Востребованы кредитные линии могут быть у тех заемщиков, которые уже не имеют возможности получить кредиты в банках.
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