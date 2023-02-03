Российские МФО планируют предложить заемщикам новый вид кредита в 2024 году

УрБК, Москва, 03.02.2023. Российские микрофинансовые организации (МФО) сообщили о росте досрочно закрываемых ...12.08.2019 Микрофинансовым организациям могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассы
УрБК, Москва, 12.08.2019. Банк России опубликовал проект указания «О правилах наличных расчетов», вводящий разрешение ...12.07.2016 Более 70% новых клиентов МФО уже имеют кредит в банке
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», большая часть россиян (74%) ...12.07.2016 ОКБ: 74% клиентов МФО обращаются за первым микрозаймом, уже имея кредит в банке
УрБК, Москва, 12.07.2016. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», большая ...11.01.2010 ООО КБ «Кольцо Урала» представило новый потребительский кредит «Гуд бай, кризис!»
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2010. ООО КБ «Кольцо Урала» вывело на рынок новый продукт. С 4 января 2009 года жители шести ...