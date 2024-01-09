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09.01.2024

Компания «Уральские авиалинии» с 13 января запустит рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. С 13 января 2024 года компания «Уральские авиалинии» запустит регулярное прямое авиасообщение между Екатеринбургом и столицей Азербайджана Баку. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Полеты по маршруту Екатеринбург — Баку — Екатеринбург будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Рейсам присвоены номера U6-2951/2952», — говорится в сообщении.
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