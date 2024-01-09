Компания «Уральские авиалинии» с 13 января запустит рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Компания «Уральские авиалинии» с начала марта увеличит количество рейсов из ...10.12.2021 «Уральские авиалинии» с 22 декабря запускают рейсы в Таиланд
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Компания «Уральские авиалинии» после длительного перерыва возобновляет рейсы в Таиланд. ...08.06.2021 «Уральские авиалинии» приступили к выполнению нового рейса Омск — Баку
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к выполнению прямого рейса Омск — Баку — ...13.07.2009 С 8 августа 2009 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс из Екатеринбурга в Гянджу
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2009. С 8 августа 2009 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс из ...08.07.2009 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начало полеты из Ханты-Мансийска в Баку
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2009. С 8 июля 2009 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыло рейс из ...