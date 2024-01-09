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09.01.2024

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале вырос на 23,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 373,04 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23,5%.
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