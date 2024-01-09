Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале вырос на 23,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...01.09.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 23,6%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил ...07.07.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-мае вырос на 17,8%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...12.01.2022 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 14%
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...30.12.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...