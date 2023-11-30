УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:23

На Среднем Урале куриные яйца за неделю подорожали на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. С 18 по 25 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 5,81%, до 192,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие помидоры (на 5,71%, до 217,32 руб. за кг), куриные яйца (на 5,54%, до 120,15 руб. за десяток), свеклу (на 3,43%, до 35,1 руб. за кг), а также на свежую капусту (на 2,69%, до 28,44 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на пшеничную муку (на 1,33%, до 49,46 руб. за кг).

Отметим, что рост цен на куриные яйца наблюдается не первую неделю по всей стране. Так, с 18 по 25 декабря в среднем по РФ их стоимость выросла на 4%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.11.2023 На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

02.11.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

С 23 по 30 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 4,33%, до 180,02 руб. ...

02.11.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 23 по 30 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

19.10.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. С 9 по 16 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

28.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. С 18 по 25 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше30.11.2023Декабрьские изменения01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1