На Среднем Урале куриные яйца за неделю подорожали на 5,5%

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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

С 23 по 30 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 4,33%, до 180,02 руб. ...

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УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. С 18 по 25 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...