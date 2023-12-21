Куриные яйца в России подорожали на 4% с 19 по 25 декабря

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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. С 11 по 18 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. С 4 по 11 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,04%, до 138,74 ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...