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Куриные яйца в России подорожали на 4% с 19 по 25 декабря

УрБК, Москва, 28.12.2023. В период с 19 по 25 декабря куриные яйца в России подорожали в среднем на 4%. Такие данные приводит Росстат.

«Цены на яйца куриные в 54 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 26 субъектах — на 5,1-10,2%. В Псковской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на яйца снизились на 0,1-0,3%», — сообщается в оценке индекса потребительских цен по версии Росстата за указанный период.

Ранее фонд «Общественное мнение» привел статистику, что подорожание куриных яиц отметили 79% россиян.
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