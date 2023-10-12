Спрос на загородные дома в Свердловской области за год вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в конце 2023 года составила 2 млн руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на загородные дома в регионе за 11 месяцев этого года вырос на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предложение — на 6%.



Средняя стоимость загородной недвижимости на Среднем Урале в конце года составила 2 млн руб. Спрос на нее за год увеличился на 6%, предложение — на 4%.



По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, в структуре предложения загородной недвижимости дома продолжают занимать подавляющую долю рынка, которая за этот год еще немного выросла — до 77%. Средняя площадь доступных для приобретения на платформе домов увеличилась на 6% — с 80 до 85 кв. м.