Сотрудники «Атомстройкомплекса» протестировали скалодром и беговую дорожку в Губернаторском лицее в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Губернаторском лицее в Екатеринбурге строители протестировали установленное спортивное оборудование, а компания-застройщик объекта «Атомстройкомплекс» и сотрудники Управления капитального строительства Свердловской области проверили безопасность и качество оснащения. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.



Так, строители протестировали беговую дорожку, размещенную на втором уровне спортивного зала, а также 18-метровый скалодром с несколькими уровнями сложности в блоке дополнительного образования Губернаторского лицея.



Для строительства скалодрома были применены скользящая опалубка и специальные металлические подсистемы для установки креплений. Архитектурной особенностью объекта стали панорамные окна — в вечернее время тренировки на скалодроме особенно эффектны и привлекают внимание жителей микрорайона Солнечный к новой площадке.



В «Атомстройкомплексе» рассказали, что традиция тестирования установленного оборудования дает возможность строителям лично проанализировать и оценить эргономичность примененных решений, а также получить вдохновение для создания будущих проектов.



Напомним, что «Атомстройкомплекс» за счет федерального инфраструктурного кредита, который привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, завершил работы по строительству лицея в декабре 2023 года.



Здание, оснащенное передовым мультимедийным и спортивным оборудованием, занимает рекордную для школы площадь в 28 тыс. кв. м.



Лицей откроет свои двери для учащихся 1 сентября 2024 года.