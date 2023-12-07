Сотрудники «Атомстройкомплекса» протестировали скалодром и беговую дорожку в Губернаторском лицее в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершилось строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный ...06.12.2023 Компания «Атомстройкомплекс» завершила строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Екатеринбурге завершено строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный. ...20.09.2023 В Губернаторском лицее Екатеринбурга монтируют спортивное оборудование и устанавливают мебель
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Губернаторском лицее в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга продолжается ...18.07.2023 Основные строительные работы при возведении Губернаторского лицея будут закончены к 300-летию Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летнему юбилею города будет завершен основной объем строительных ...27.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил две стройплощадки «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В течение недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил строительные ...