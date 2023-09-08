В Губернаторском лицее Екатеринбурга монтируют спортивное оборудование и устанавливают мебель

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Губернаторском лицее в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга продолжается благоустройство — на стройплощадке самой большой по площади школы города ведутся отделочные работы, монтируется спортивное оборудование и устанавливается мебель екатеринбургского производства. Об этом сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».Элитный пятиэтажный лицей с раздвижными стенами, строительство которого началось в 2022 году расположился на 28 тыс. кв. м. Согласно контракту, сдать объект планируют к 1 декабря 2023-го, чтобы уже 1 сентября 2024 года лицей открыл свои двери для учеников.«Прямо сейчас ведем монтаж оборудования в пищеблоке; выполняем отделку и оснащение актового зала: в нем будет установлено светомузыкальное оборудование с профессиональной акустической системой, что позволит проводить масштабные концерты и спектакли. Завершаем работы по отделке и оснащению двухуровневого спортивного зала, его главная особенность — беговая дорожка по периметру», — рассказал замдиректора по социальным проектам компании «Атомстройкомплекс» Роман Бабушкин.Еще одну беговую дорожку устраивают на пришкольной территории, вместе со стадионом и уличными тренажерами она дополнит спортивное ядро школы. Износостойкий вечнозеленый газон на спортивном поле появился еще в начале лета, сейчас строители укладывают на спортивных площадках безопасное прорезиненное покрытие.Лицей закупает мебель в учебные классы, высота и наклон парт легко регулируется под рост ребенка. Благодаря колесикам мебель легко перемещать — учитель сможет расставлять ее в любой конфигурации исходя из формата урока. Также в холлах-рекреации будут установлены игровые и спортивные комплексы для учеников начальных классов, модульная мебель — для учеников средней и старшей школы. Рекреации можно использовать и в процессе обучения, и для проведения школьных мероприятий.Отличительная особенность Губернаторского лицея — изобилие естественного света. Он проникает в здание не только через масштабное остекление, но и и через систему световодов, расположенных на крыше.«Атомстройкомплекс» является постоянным партнером правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в реализации объектов социального назначения. В портфолио компании несколько десятков построенных и реконструированных образовательных учреждений, включая французскую гимназию № 39, гимназию № 104, школу № 80 на Уралмаше, которая была признана лучшей в стране.