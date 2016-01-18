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В Екатеринбурге за ночь вывезли 5 тыс. 420 тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге за прошедшую ночь статистический максимум снежных осадков превышен вдвое и приближается к 20 мм водного столба. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Большой объем снега, которого было переброшено шнекороторными машинами 4 тыс. 939 т, затруднил движение автомобилей и общественного транспорта. За ночь на полигоны было вывезено 5 тыс. 420 т снега.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проводит заседание оперативного штаба по нормализации ситуации. Снегоуборка будет производиться совместно со службами ГИБДД и с привлечением строительной техники.
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