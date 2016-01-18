В Екатеринбурге за ночь вывезли 5 тыс. 420 тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. За выходные с улиц Екатеринбурга вывезено более 23 тыс. тонн снега. Как сообщает ...22.10.2014 С улиц Екатеринбурга за минувшую ночь вывезено более 5,5 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2014. Дорожные службы в ночь с 21 на 22 октября вывезли с улиц Екатеринбурга 5 548 т снега, ...10.12.2013 За прошедшую ночь с улиц Екатеринбурга вывезли более 3,1 тыс. т снега
Специализированные службы ликвидируют последствия снегопада, начавшегося минувшей ночью в Екатеринбурге. Как сообщили ...10.12.2013 За прошедшую ночь с улиц Екатеринбурга вывезли 3,1 тыс. т снега
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2013. Специализированные службы ликвидируют последствия снегопада, начавшегося минувшей ночью ...08.04.2009 Из Екатеринбурга за прошедшую ночь было вывезено 586 тонн снега и грязи
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2009. В Екатеринбурге за прошедшую ночь в очистке улиц города от снежной массы было ...