В Каменском районе суд рассмотрит уголовное дело о растрате сотрудниками МУПа свыше 19,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Прокуратура Каменского района направила в суд уголовное дело в отношении бывших директора и ведущего бухгалтера МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа», которые в период с декабря по май 2022 года похитили у своего предприятия многомилионную сумму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемые, используя корпоративные банковские карты МУПа, снимали наличные деньги с расчетных счетов предприятия и совершали покупки, а также перечисляли с использованием системы удаленного доступа средства с расчетного счета организации на счета аффилированных лиц.



Общая сумма хищений составила свыше 19,5 млн руб., о взыскании которых в порядке части 3 статьи 44 УПК РФ прокуратура направила иск в Каменский районный суд.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях, фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».