В Каменском районе суд рассмотрит уголовное дело о растрате сотрудниками МУПа свыше 19,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Каменском районе после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении ...13.01.2022 Двух жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму более 116 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Свердловская прокуратура направила в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга ...27.01.2020 В суд Челябинска направлено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере свыше 33,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.01.2020. В Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное ...17.08.2017 В Нижнем Тагиле бывших работников ТСЖ будут судить за хищение 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по ...14.07.2014 Руководитель «Камышловского теплоснабжающего предприятия» обвиняется в краже 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2014. Камышловская межрайонная прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело в ...