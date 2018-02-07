Сотрудники коммунального предприятия из Каменского района присвоили 1,3 млн рублей с помощью подставных юрлиц

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Каменском районе после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа». Они обвиняются в хищении более 1,3 млн руб. с помощью подставных юридических лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Должностные лица организации заключали фиктивные договоры на ремонт сетей тепло- и водоснабжения с подконтрольными юрлицами. Однако работу на деле выполняли работники МУП, а деньги со счетов подконтрольных организаций обвиняемые выводили и тратили на личные нужды.



Прокуратура Каменского района передала материалы проверки в следственные органы для уголовно-правовой оценки. В итоге было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».