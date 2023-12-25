Курс евро с начала торгов снизился на 0,09%

УрБК, Москва, 26.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 91,55 руб., евро — 100,91 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,21%, европейской — на 0,09%.

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