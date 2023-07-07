Курс доллара США на Московской бирже составляет 91,55 руб., евро — 100,26 руб.

УрБК, Москва, 10.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — падать. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 91,55 руб., европейской — 100,26 руб. На момент закрытия торгов 7 июля курс доллара США составлял 91,25 руб., евро — 100,35 руб.

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