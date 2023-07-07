Курс доллара США на Московской бирже составляет 91,55 руб., евро — 100,26 руб.

УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...28.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,48 руб., евро — 89,61 руб.
УрБК, Москва, 28.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...13.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 75,64 руб., евро — 81,15 руб.
УрБК, Москва, 13.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...07.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...28.02.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 74,99 руб., евро — 79,13 руб.
УрБК, Москва, 28.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...