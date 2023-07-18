Курс доллара США на Московской бирже составляет 90 руб., евро — 99,69 руб.

УрБК, Москва, 18.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...13.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 90,68 руб., евро — 101,07 руб.
УрБК, Москва, 13.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...11.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 90,39 руб., евро — 99,58 руб.
УрБК, Москва, 11.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...07.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.
УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...07.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...