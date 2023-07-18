Курс доллара США на Московской бирже составляет 90 руб., евро — 99,69 руб.

УрБК, Москва, 26.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 90 руб., европейской — 99,69 руб. На момент закрытия торгов 25 июля курс доллара США составлял 90,13 руб., евро — 99,64 руб.

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