Курс доллара США на Московской бирже составляет 90,39 руб., евро — 99,58 руб.

УрБК, Москва, 11.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 90,39 руб., европейской — 99,58 руб. На момент закрытия торгов 10 июля курс доллара США составлял 90,41 руб., евро — 99,45 руб.

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