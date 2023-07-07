Курс доллара США на Московской бирже составляет 90,39 руб., евро — 99,58 руб.

УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...02.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,38 руб., евро — 88,38 руб.
УрБК, Москва, 02.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...05.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 79,45 руб., евро — 87,08 руб.
УрБК, Москва, 05.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...07.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...14.02.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 73,73 руб., евро — 79,09 руб.
УрБК, Москва, 14.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...