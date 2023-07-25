Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,59 руб., евро — до 100,55 руб.

УрБК, Москва, 25.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...20.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,14 руб., евро — до 102,12 руб.
УрБК, Москва, 20.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...31.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,86 руб., евро — до 86,28 руб.
УрБК, Москва, 31.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...25.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,09 руб., евро — до 85,84 руб.
УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...11.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,49 руб., евро — до 82,64 руб.
УрБК, Москва, 11.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...