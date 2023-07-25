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Вчера, 13:01

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,59 руб., евро — до 100,55 руб.

УрБК, Москва, 01.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 91,59 руб., европейской — 100,55 руб.

На момент закрытия торгов 31 июля курс доллара США составлял 91,60 руб., евро — 100,79 руб.
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