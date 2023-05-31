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Курс доллара США на Московской бирже составляет 89,79 руб., евро — 100,62 руб.

УрБК, Москва, 14.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 89,79 руб., европейской — 100,62 руб.

На момент закрытия торгов 13 июля курс доллара США составлял 90,11 руб., евро — 100,97 руб.
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