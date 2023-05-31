Курс доллара США на Московской бирже составляет 89,79 руб., евро — 100,62 руб.

УрБК, Москва, 14.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 89,79 руб., европейской — 100,62 руб. На момент закрытия торгов 13 июля курс доллара США составлял 90,11 руб., евро — 100,97 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,86 руб., евро — до 86,28 руб.

УрБК, Москва, 31.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,86 руб., евро — до 85,76 руб.

УрБК, Москва, 26.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,09 руб., евро — до 85,84 руб.

УрБК, Москва, 25.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,99 руб., евро — до 86,32 руб.

УрБК, Москва, 22.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 76,60 руб., евро — до 83,60 руб.

УрБК, Москва, 12.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...