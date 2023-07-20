Курс доллара США на Московской бирже снизился до 90,13 руб., евро — до 99,91 руб.

УрБК, Москва, 25.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 90,13 руб., европейской — 99,91 руб. На момент закрытия торгов 24 июля курс доллара США составлял 90,5 руб., евро — 100,49 руб.

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