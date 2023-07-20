Курс доллара США на Московской бирже снизился до 90,13 руб., евро — до 99,91 руб.

УрБК, Москва, 20.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...27.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 84,81 руб., евро — до 92,79 руб.
УрБК, Москва, 27.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...31.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,86 руб., евро — до 86,28 руб.
УрБК, Москва, 31.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...12.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 76,60 руб., евро — до 83,60 руб.
УрБК, Москва, 12.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...10.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,55 руб., евро — до 85,13 руб.
УрБК, Москва, 10.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...