Курс доллара США на Московской бирже составляет 77,58 руб., евро — 83,95 руб.

УрБК, Москва, 03.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 77,58 руб., европейской — 83,95 руб. На момент закрытия торгов 31 марта курс доллара США составлял 77,59 руб., евро — 84,21 руб.

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