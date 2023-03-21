Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,14 руб., евро — до 83,65 руб.

УрБК, Москва, 30.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 77,14 руб., европейской — 83,65 руб. На момент закрытия торгов 29 марта курс доллара США составлял 77,15 руб., евро — 83,80 руб.

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