Курс доллара США на Московской бирже снизился до 76,89 руб., евро — до 82,49 руб.

УрБК, Москва, 21.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 76,89 руб., европейской — 82,49 руб. На момент закрытия торгов 20 марта курс доллара США составлял 77,17 руб., евро — 82,71 руб.

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