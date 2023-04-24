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24.04.2023

Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,35 руб., евро — 89,31 руб.

УрБК, Москва, 24.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 81,35 руб., европейской — 89,31 руб.

На момент закрытия торгов 21 апреля курс доллара США составлял 81,70 руб., евро — 89,75 руб.

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