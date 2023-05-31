Курс доллара США на Московской бирже составляет 83,54 руб., евро — 91,82 руб.

УрБК, Москва, 22.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 83,54 руб., европейской — 91,82 руб. На момент закрытия торгов 21 июня курс доллара США составлял 83,98 руб., евро — 92 руб.

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