Курс доллара США на Московской бирже составляет 83,86 руб., евро — 91,65 руб.

УрБК, Москва, 23.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 83,86 руб., европейской — 91,65 руб. На момент закрытия торгов 22 июня курс доллара США составлял 84,05 руб., евро — 92,18 руб.

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