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Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,47 руб., евро — 86,11 руб.

УрБК, Москва, 30.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 80,47 руб., европейской — 86,11 руб.

На момент закрытия торгов 29 мая курс доллара США составлял 80,83 руб., евро — 86,80 руб.

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