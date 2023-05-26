Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,47 руб., евро — 86,11 руб.

УрБК, Москва, 30.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 80,47 руб., европейской — 86,11 руб. На момент закрытия торгов 29 мая курс доллара США составлял 80,83 руб., евро — 86,80 руб.

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