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22.05.2023

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,99 руб., евро — до 86,32 руб.

УрБК, Москва, 22.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 79,99 руб., европейской — 86,32 руб.

На момент закрытия торгов 19 мая курс доллара США составлял 80 руб., евро — 86,50 руб.

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