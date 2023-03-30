Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 77,21 руб., европейской — 85,24 руб. На момент закрытия торгов 4 мая курс доллара США составлял 78,05 руб., евро — 86,18 руб.

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