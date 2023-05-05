Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,49 руб., евро — до 82,64 руб.

УрБК, Москва, 11.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 75,49 руб., европейской — 82,64 руб. На момент закрытия торгов 11 мая курс доллара США составлял 76,06 руб., евро — 83,55 руб.

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