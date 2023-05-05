Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,55 руб., евро — до 85,13 руб.

УрБК, Москва, 10.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 77,55 руб., европейской — 85,13 руб. На момент закрытия торгов 5 мая курс доллара США составлял 78,19 руб., евро — 86,25 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 76,89 руб., евро — до 82,49 руб.

УрБК, Москва, 21.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,64 руб., евро — до 79,87 руб.

УрБК, Москва, 27.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,15 руб., евро — до 73,75 руб.

УрБК, Москва, 16.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.

УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...