УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:22

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,55 руб., евро — до 85,13 руб.

УрБК, Москва, 10.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 77,55 руб., европейской — 85,13 руб.

На момент закрытия торгов 5 мая курс доллара США составлял 78,19 руб., евро — 86,25 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

21.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 76,89 руб., евро — до 82,49 руб.

УрБК, Москва, 21.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

27.02.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,64 руб., евро — до 79,87 руб.

УрБК, Москва, 27.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

16.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,15 руб., евро — до 73,75 руб.

УрБК, Москва, 16.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

09.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.

УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Архив новостей
Май 2023 (204)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18