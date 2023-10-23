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23.10.2023

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 95,17 руб., евро — до 100,76 руб.

УрБК, Москва, 23.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 95,17 руб., европейской — 100,76 руб.

На момент закрытия торгов 20 октября курс доллара США составлял 95,32 руб., евро — 100,85 руб.
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