Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,45 руб., евро — до 99,59 руб.

УрБК, Москва, 18.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...12.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,01 руб., евро — до 103,05 руб.
УрБК, Москва, 12.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...11.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,93 руб., евро — до 105,96 руб.
УрБК, Москва, 11.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...04.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,38 руб., евро — до 104,13 руб.
УрБК, Москва, 04.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...03.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,55 руб., евро — до 104,34 руб.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...