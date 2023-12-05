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УБРиР предлагает социально значимым видам бизнеса эквайринг по ставке от 0%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам-предпринимателям в течение полугода подключить торговый и интернет-эквайринг на очень выгодных условиях — ставка будет составлять 0% первые два месяца, четыре последующих месяца будет действовать сниженная льготная ставка. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов сообщил, что в банке посчитали необходимым поддержать в первую очередь те торговые организации, которые занимаются социально значимыми видами бизнеса — пекарни, аптеки, продуктовые магазины и стоматологии.

«Эквайринг по сниженной ставке позволит этим видам бизнеса гибко подходить к ценовой политике, что должно стать выгодно и конечному покупателю. Например, у предпринимателей появится еще одна возможность предоставлять скидки на свои товары или услуги», — отметил Альберт Сынгизов.

Кроме того, все участники акции, подключившие торговый или интернет-эквайринг, получат бонус — пакет страхования рисков «Бизнес-карта под защитой» на один год бесплатно.

Акция действует с 1 декабря 2023 по 31 марта 2024 года во всех городах присутствия УБРиР и распространяется как на новых, так и на действующих клиентов, у которых на момент начала акции нет подключенного торгового и интернет-эквайринга.
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