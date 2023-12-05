УБРиР предлагает социально значимым видам бизнеса эквайринг по ставке от 0%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит новогоднюю акцию для ...06.09.2023 УБРиР начал выдавать подключившим эквайринг NFC-таблички для оплаты QR-кодом
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 33-летия выдает ...24.01.2023 УБРиР уменьшил ставку по эквайрингу для новых клиентов до 1%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил специальную акцию для ...19.10.2022 УБРиР ввел пониженную ставку на услугу «Смартфон как терминал»
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции для предпринимателей ...21.04.2022 УБРиР уменьшил для бизнеса комиссию за эквайринг
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уменьшил комиссию предпринимателям, ...