УБРиР предлагает социально значимым видам бизнеса эквайринг по ставке от 0%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам-предпринимателям в течение полугода подключить торговый и интернет-эквайринг на очень выгодных условиях — ставка будет составлять 0% первые два месяца, четыре последующих месяца будет действовать сниженная льготная ставка. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов сообщил, что в банке посчитали необходимым поддержать в первую очередь те торговые организации, которые занимаются социально значимыми видами бизнеса — пекарни, аптеки, продуктовые магазины и стоматологии.



«Эквайринг по сниженной ставке позволит этим видам бизнеса гибко подходить к ценовой политике, что должно стать выгодно и конечному покупателю. Например, у предпринимателей появится еще одна возможность предоставлять скидки на свои товары или услуги», — отметил Альберт Сынгизов.



Кроме того, все участники акции, подключившие торговый или интернет-эквайринг, получат бонус — пакет страхования рисков «Бизнес-карта под защитой» на один год бесплатно.



Акция действует с 1 декабря 2023 по 31 марта 2024 года во всех городах присутствия УБРиР и распространяется как на новых, так и на действующих клиентов, у которых на момент начала акции нет подключенного торгового и интернет-эквайринга.