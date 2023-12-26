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УБРиР за счет выгодных тарифов расширил возможности сервиса «Бизнес-юрист»

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил сервис для предпринимателей «Бизнес-юрист». За счет выгодных тарифов клиенты банка смогут значительно снизить расходы на юридическую поддержку. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

С февраля клиентам УБРиР стала доступна ежемесячная подписка, в которую включены услуги комплексного правового сопровождения предпринимательской деятельности: помощь в подготовке документов, персональные консультации, аудит сайта, помощь в оформлении лицензии на выбранный вид деятельности и получении субсидии на развитие.

Те клиенты УБРиР, которые ведут бизнес в интернете, в рамках подписки могут заказать аудит сайта на соответствие требованиям законодательства, что позволит избежать возможных штрафов.

В зависимости от задач, предпринимателям доступны три тарифа. Так, за 750 руб. в месяц можно получить доступ к конструктору документов, за 1,5 тыс. руб. — к формам документов, устным консультациям и аудиту сайта, а за 3 тыс. руб. предоставляются расширенные возможности, включающие безлимитные юридические консультации руководителя компании.

Директор департамента корпоративного бизнеса Альберт Сынгизов отметил, что УБРиР добавляет тот функционал, который наиболее востребован у малого и среднего бизнеса.

«Сервис «Бизнес-юрист» открывает доступ к огромной базе проверенных и актуальных шаблонов, на основании которых можно самостоятельно сформировать юридически грамотные документы и вести предпринимательскую деятельность без штатного юриста. А если юрист все-таки необходим, то наш сервис снимет с него рутинные задачи, поможет в узкоспециальных вопросах, а собственнику бизнеса предоставит второе, независимое, мнение», — подчеркнул Альберт Сынгизов.

Напомним, что услугу, которая действует во всех городах присутствия УБРиР, оказывает партнер банка — ООО «Европейская юридическая служба». Она распространяется как на новых, так и на действующих клиентов.
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