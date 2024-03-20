УБРиР запускает серию бесплатных вебинаров по повышению доходности сезонного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, ...15.02.2024 Владельцы бизнес-карты УБРиР экономят на транспортных услугах до 25%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. За время действия совместной акции Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и ...01.02.2024 УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития ...26.12.2023 УБРиР предлагает социально значимым видам бизнеса эквайринг по ставке от 0%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам-предпринимателям в ...11.05.2022 УБРиР выступит партнером мероприятия о цифровизации розничного бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступит партнером мероприятия для ...