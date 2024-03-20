УБРиР запускает серию бесплатных вебинаров по повышению доходности сезонного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, ...

УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. За время действия совместной акции Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и ...

Владельцы бизнес-карты УБРиР экономят на транспортных услугах до 25%

УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития ...