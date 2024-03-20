УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:43

УБРиР запускает серию бесплатных вебинаров по повышению доходности сезонного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запускает серию бесплатных вебинаров для предпринимателей. Первая онлайн-конференция посвящена особенностям сезонного бизнеса, ее трансляция начнется 23 апреля в 10.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Директор департамента корпоративного бизнеса Альберт Сынгизов рассказал, что вебинар разработан на основе анализа big data УБРиР, маркетплейсов и социальных сетей.

«Директор департамента персонала УБРиР Кирилл Попов и руководитель по развитию пассивных операций департамента корпоративного бизнеса УБРиР Юлия Жукова расскажут, как лучше перераспределить ресурсы, и раскроют ключи роста доходности сезонного бизнеса», — отметил Альберт Сынгизов.

Также среди спикеров вебинара: менеджер маркетплейса Avito по работе с ключевыми клиентами в категории «Готовый бизнес и оборудование» Игорь Тимофеев, руководитель SMM-направления SMM-агентства Double Илья Мотин, руководитель отдела по работе с партнерами сервиса Regme Михаил Закс.

Кроме того, в рамках вебинара состоится розыгрыш пяти полугодовых пакетов на рассчетно-кассовое обслуживание в УБРиР «Бизнес-класс».

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке на сайте УБРиР.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.03.2024 УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, ...

15.02.2024 Владельцы бизнес-карты УБРиР экономят на транспортных услугах до 25%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. За время действия совместной акции Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и ...

01.02.2024 УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития ...

26.12.2023 УБРиР предлагает социально значимым видам бизнеса эквайринг по ставке от 0%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам-предпринимателям в ...

11.05.2022 УБРиР выступит партнером мероприятия о цифровизации розничного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступит партнером мероприятия для ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (535)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18