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Вчера, 13:45

В обучающих проектах Уральской ТПП приняли участие 377 свердловских предприятий

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) Уральская торгово-промышленная палата (Уральская ТПП) разработала в 2023 году 12 обучающих программ, в которых приняли участие 377 свердловских предприятий. Об этом сегодня рассказал президент объединения Андрей Беседин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Также, по его словам, 40 свердловских предпринимателей приняли в 2023 году участие в региональном проекте повышения производительности труда. В национальном проекте «Производительность труда» существует ценз объема годовой выручки в 400 млн руб., и многие свердловские предприятия не смогли принять в нем участие.

Однако, как писал УрБК, в июне свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить из регионального бюджета более 20 млн руб. как раз для таких предпринимателей. Первоначально планировалось, что в проекте примут участие 10 компаний, однако А. Беседин заявил о 40 участниках.
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