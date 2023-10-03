В обучающих проектах Уральской ТПП приняли участие 377 свердловских предприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Порядка 150 свердловских компаний малого и среднего бизнеса приняли участие во встрече ...28.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил из регионального бюджета более 20 млн рублей на повышение производительности труда
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить из регионального ...24.05.2023 Более 500 свердловских предпринимателей приняли участие в форуме «Грабли для бизнеса» в креативном пространстве «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Форум «Грабли для бизнеса. Технологии и люди» собрал свыше 500 предпринимателей ...18.08.2020 Порядка 40% свердловских предприятий общепита оказались не готовы возобновить свою работу
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что ...19.05.2020 УТПП: 90% свердловских работодателей примут кадровые решения из-за коронавируса
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2020. Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин в ходе ...